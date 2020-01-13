2020-01-13T09:24:31+03:00
Происшествия

Под Новый год у саратовца украли сварочный аппарат

Технику похитили в течение полутора часов со стройки
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 12 января, поймала подозреваемого в похищении сварочного аппарата.

- О пропаже техники 35-летний мужчина рассказал 25 декабря. Он отметил, что в течение полутора часов, с 12:00 до 13:30 кто-то украл его со стройки на проспекте Энтузиастов, 34/40, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители по подозрению поймали 31-летнего безработного. Мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности, на его счету восемь сроков.

Гражданин признался и в этом преступлении и рассказал, что сварочный аппарат продал через три дня на рынке «Владимирский». Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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