Под Новый год у саратовца украли сварочный аппарат

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:24:31+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 12 января, поймала подозреваемого в похищении сварочного аппарата.

- О пропаже техники 35-летний мужчина рассказал 25 декабря. Он отметил, что в течение полутора часов, с 12:00 до 13:30 кто-то украл его со стройки на проспекте Энтузиастов, 34/40, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители по подозрению поймали 31-летнего безработного. Мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности, на его счету восемь сроков.

Гражданин признался и в этом преступлении и рассказал, что сварочный аппарат продал через три дня на рынке «Владимирский». Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU