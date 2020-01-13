2020-01-13T09:12:35+03:00
Происшествия

В Юбилейном безработный мужчина пошел на ограбление

Он забрал у женщины смартфон
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова полиция раскрыла ограбление.

- Заявление 36-летней женщины поступило 23 октября. Она рассказала, что в 12:30 неизвестный у дома №1 по улице Менякина открыто похитил телефон Honor 5C за 3,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и 12 января задержали подозреваемого. Оказалось, что на преступление пошел 37-летний безработный и ранее не судимый мужчина. Он признался во всем, мобильник у него забрали и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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