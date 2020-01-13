2020-01-13T09:13:49+03:00
Спорт

Конькобежец из Саратова Данила Семериков завоевал серебро и бронзу чемпионата Европы

Он также стал пятым на дистанции 5 км
Екатерина Семенова
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Данила СемериковДанила Семериков
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В нидерландском городе Херенвен завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, саратовец Данила Семериков занял второе место в командной гонке среди мужчин. Он выступал вместе с Александром Румянцевым и Денисом Юсковым.

Кроме того, в тот же день, 12 января, Данила Семериков стал третьим в масс-старте среди мужчин.

Накануне, 11 января, саратовский спортсмен занял пятое место на дистанции 5 км.

Данила проходит подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда губернии». Его тренирует Михаил Семериков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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