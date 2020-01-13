Конькобежец из Саратова Данила Семериков завоевал серебро и бронзу чемпионата Европы
В нидерландском городе Херенвен завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, саратовец Данила Семериков занял второе место в командной гонке среди мужчин. Он выступал вместе с Александром Румянцевым и Денисом Юсковым.
Кроме того, в тот же день, 12 января, Данила Семериков стал третьим в масс-старте среди мужчин.
Накануне, 11 января, саратовский спортсмен занял пятое место на дистанции 5 км.
Данила проходит подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда губернии». Его тренирует Михаил Семериков.
ИСТОЧНИК KP.RU