В Энгельсе рецидивист обокрал магазин на 2,8 тыс. рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:07:26+03:00

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Энгельсская полиция вчера, 12 января, задержала подозреваемого в краже.

- Днем 13 декабря управляющая магазином на улице Ровенская заявила, что 27 ноября кто-то украл из торговой точки товар на 2,8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Правоохранители приняли заявление, возбудили уголовное дело и через месяц, 12 января, поймали 36-летнего рецидивиста, промышлявшего кражами и наркопреступлениями.

Мужчина дал признательные показания, ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU