В Энгельсе рецидивист обокрал магазин на 2,8 тыс. рублей
Его искали месяц
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Энгельсская полиция вчера, 12 января, задержала подозреваемого в краже.
- Днем 13 декабря управляющая магазином на улице Ровенская заявила, что 27 ноября кто-то украл из торговой точки товар на 2,8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.
Правоохранители приняли заявление, возбудили уголовное дело и через месяц, 12 января, поймали 36-летнего рецидивиста, промышлявшего кражами и наркопреступлениями.
Мужчина дал признательные показания, ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU