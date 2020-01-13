В Саратове рецидивист задушил собутыльника шнуром от утюга

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:54:26+03:00

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В Саратове в суд направлено дело в отношении 24 и 43-летнего ранее судимых мужчин. Младшего обвиняют в групповой краже, а 43-летнего еще и в убийстве.

- Следствие считает, что 15 августа 2019 года 35-летний саратовец познакомился с двумя мужчинами. Те пожаловались, что им негде жить, а хозяин, у которого они снимают комнату, требует выселиться. Гостеприимный гражданин пригласил их к себе — в съемную квартиру на улице Артиллерийская, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В жилище мужчины начали пить, и хозяин обозвал 24-летнего парня лицом нетрадиционной ориентации, но тот не обиделся.

Вскоре арендатор ушел спать, а 43-летний гость напомнил младшему об оскорблении и посоветовал разобраться, но тот отказался. Тогда мужчина не смог успокоиться и пошел разбираться сам. В комнате он взял утюг и избил приютившего их гражданина по голове. Жертва начала сопротивляться, тогда злоумышленник задушил потерпевшего шнуром.

В это время второй гость, зная, что его товарищ был судим за убийство, решил спокойно отсидеться в уголке, чтобы не стать вторым трупом в квартире. Однако уходя, оба мужчины решили забрать имущество с собой. Они своровали телефон и телевизор.

Когда злоумышленников поймали, то отправили обоих на стражу. Теперь точку в деле поставит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU