2020-01-13T08:56:49+03:00
Происшествия

Юная саратовчанка украла два iPhone

Девушка позарилась на серебристый и золотистый гаджеты
Екатерина Семенова
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В Саратове молодая девушка попалась на краже двух iPhone.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено с июня по июль прошлого года.

По заявлению предпринимателя, неизвестный украл из магазина на проспекте Кирова два телефона: iPhone 6 серебристого цвета за 20 тыс. рублей и iPhone 6s золотистого цвета за 25 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала 18-летнюю девушку, она призналась в краже, телефоны были изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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