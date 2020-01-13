2020-01-13T08:05:49+03:00
Общество

Саратовцы жалуются на неработающий на Огородной светофор

Рядом с опасным местом находится медицинское учреждение
Ольга Симонова
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Жительница Саратова пожаловалась в соцсети на неработающий светофор.

- Как закончились коммунальные работы, его так и не включили, люди ходят, опасаясь быть сбитыми, потому что машины носятся как угорелые! — рассказала Александра Трофимова в группе «Саратов онлайн».

Светофор находится на улице Огородная, 83. Примечательно, что рядом находится медицинское учреждение — Саратовский областной кожно-венерологический диспансер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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