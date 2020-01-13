На предновогодней вечеринке под Саратовом мужчина и женщина сексуально надругались над гостьей

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:27:31+03:00

Женщина потребовала доказательств, что мужчина ей не изменяет

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В Заводском районе Саратова за сексуальное насилие будут судить 31-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Следствие полагает, что вечером 29 декабря в Красноармейске собралась компания из восьми человек. В их числе были две женщины. Одна из них, 31-летняя дама, приревновала своего близкого друга к 25-летней гостье.

Несмотря на то, что девушка все отрицала, ревнивая женщина не унималась. Тогда ее 38-летний приятель, чтобы развеять сомнения, предложил публично унизить 25-летнюю девушку.

Эта идея понравилась женщине. Она схватила потерпевшую за волосы и несколько раз ударила ее по голове и телу. А мужчина совершил насильственные действия сексуального характера и также ударил по лицу рукой и ногой. После этого он ушел с вечеринки.

Пострадавшая не сразу обратилась в полицию, но впоследствии все же написала заявление.

Мужчина был задержан и арестован. 31-летнюю женщину отпустили под подписку о невыезде. Во время допроса она созналась и раскаялась.

ИСТОЧНИК KP.RU