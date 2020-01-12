Володин: СГУ получит студенческий клуб, ледовую арену и медицинский факультет

12 Янв. 2020 2020-01-12T21:13:08+03:00

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В интервью саратовскому областному телевидению спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о перспективах развития Саратовского государственного университета.

По мнению Володина, любая остановка в развитии означает снижение в рейтинге конкуренции с другими вузами. В планах развитие не только научных школ, но и создание более комфортных условий для преподавателей, студентов – открытие новых спортобъектов, студенческого клуба реконструкция общежитий, строительство нового дома для преподавателей.

- Могу сказать одно: если университет, высшее учебное заведение останавливается в своем развитии, считайте, что вуз уже неконкурентен. Мы должны сделать все для того, чтобы Саратовский государственный университет оставался вузом современным, и самое главное, чтобы он был конкурентен. Для этого его необходимо развивать.

Обсуждая этот вопрос с ректором и с министром Высшей школы, мы сошлись во мнении, что необходимо открывать факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий. У вуза все для этого есть. Тем более большое количество разработок находятся в этой сфере либо в пограничной. И конечно, открытие этого факультета будет стимулировать развитие вуза в области медицинских технологий, развивая в том числе фундаментальную медицину. Необходим научный центр. Все это опять призвано стимулировать и развивать научные школы нашего классического университета.

Ну а для того, чтобы оставались работать молодые кадры и была мотивация у студентов учиться, необходимо строить жилье для молодых преподавателей и создавать комфортные условия для студентов. Вот это все в планах есть.

Ну и старая мечта — построить для университета студенческий клуб. 110 лет, а своего студенческого клуба нет. Поэтому в планах это все создать.

И в планах, кстати, строительство на будущий год ледовой арены в студгородке. Мы в студгородке уже построили открытый спортивный комплекс, а теперь будет крытая ледовая арена, которая позволит круглогодично заниматься спортом, кататься на коньках, играть в хоккей, девушки могут фигурным катанием увлечься. Надеюсь, что мы в течение 5 лет начнем реализовывать этот проект.

Как уже говорил, на будущий год появится ледовая арена. Мы, надеюсь, на будущий год, откроем факультет новый. А что касается других вопросов, сейчас уже готовится проектная документация по реконструкции старых общежитий. Ну и будем изучать возможность строительства новых общежитий и дома для молодых преподавателей. А что же касается студенческого клуба, обсуждать будем в ближайшее время уже с руководством города Саратова, где можно было бы небольшой участок земли найти под этот студенческий клуб, - рассказал Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU