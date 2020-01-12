Мужчина в Саратовской области погиб после попытки прочистить дымоход
В Вольске скончался упавший с крыши престарелый трубочист
Изменить размер текста:
После трех недель в районной больнице Вольска от полученных травм скончался 72-летний мужчина, который сорвался с крыши при попытке прочистить дымоход.
Житель села Широкий Буерак 20 декабря полез на крышу своего дома по лестнице, чтобы прочистить дымовую трубу. Мужчина сорвался и упал, ударившись головой. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу, где спустя почти три недели он скончался.
Следственный отдел по Вольскому району СУ СКР по Саратовской области начал проверку по этому факту, сообщил сайт телеканала Саратов- 24.
ИСТОЧНИК KP.RU