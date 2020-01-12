В Балашове закрывают телеканал
Это связано с введением цифрового ТВ
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Балашовский телеканал ИА Балашов, который ранее был муниципальной телерадиокомпаний, ликвидируется, все сотрудники уведомлены о сокращении.
Как сообщил сайт «Балашоверъ», сотрудники местной телекомпании получили уведомления о сокращении в связи с ликвидацией муниципального информагентства.
- Таким образом, история балашовского телевидения, начавшаяся в 1993 году закончится в середине февраля 2020 года. – сообщает «Балашоверъ».
Главной причиной закрытия называется введение в России цифрового телевидения. Местные телеканалы не попали в цифровой мультиплекс.
ИСТОЧНИК KP.RU