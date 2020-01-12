Саратовский «Автодор» уступил аутсайдеру Лиги ВТБ «Цмоки-Минск»

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:31:35+03:00

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Сегодня, 12 января, саратовский баскетбольный «Автодор» играл на выезде против белорусской команды «Цмоки – Минск», занимающей последнее место в таблице чемпионата Лиги ВТБ.

Итог игры неутешительный для российских баскетболистов – 88:80 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Автодора» стал американский нападающий Элджин Кук, набравший 19 очков.

После этого поражения группа баскетболистов под руководством очередного главного тренера Предрага Крунича - «Автодор» - еще больше отдаляется от топ-8 команд, которые выйдут в следующий раунд - плей-офф чемпионата Лиги ВТБ.

Ближайшая игра у саратовской команды теперь 20 января в Эстонии против местного «Калева».

ИСТОЧНИК KP.RU