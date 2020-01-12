Михаил Исаев отправился на лыжную прогулку по Кумысной поляне

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:37:25+03:00

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

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Глава Саратова Михаил Исаев воспользовался выпавшим снегом и отправился на лыжную прогулку.

Об этом он рассказал в своем Instagram-канале, отметив, что посетил Кумысную поляну в районе лагеря «Березка».

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

С собой глава города взял детей. По словам саратовского градоначальника, лыжная прогулка вполне удалась.

- Выпавший снежок предоставил прекрасную возможность покататься на лыжах! Младшие – в первый раз, понравилось! – написал Михаил Исаев.

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Под постом комментаторы одобрили такой отдых.

Напомним, коммунальные службы также воспользовались выпавшим снегом, чтобы провести уборку в городе. Михаил Исаев дал поручение расчистить дороги до вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU