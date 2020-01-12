Михаил Исаев отправился на лыжную прогулку по Кумысной поляне
Глава Саратова Михаил Исаев воспользовался выпавшим снегом и отправился на лыжную прогулку.
Об этом он рассказал в своем Instagram-канале, отметив, что посетил Кумысную поляну в районе лагеря «Березка».
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
С собой глава города взял детей. По словам саратовского градоначальника, лыжная прогулка вполне удалась.
- Выпавший снежок предоставил прекрасную возможность покататься на лыжах! Младшие – в первый раз, понравилось! – написал Михаил Исаев.
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
Под постом комментаторы одобрили такой отдых.
Напомним, коммунальные службы также воспользовались выпавшим снегом, чтобы провести уборку в городе. Михаил Исаев дал поручение расчистить дороги до вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU