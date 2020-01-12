В сугробах Саратовской области застряла грузовая «Газель»

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:26:32+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области в сугробах застряла грузовая «Газель».

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, это произошло около пяти утра.

Фото Саратовской областной службы спасения

Спасатели выдвинулись на помощь, они прочесали местность между селом Куриловка Новоузенского района и Орлов Гай Ершовского района.

В итоге машину нашли и на буксире вытащили.

Фото Саратовской областной службы спасения

Как оказалось, водитель пытался срезать путь и рискнул поехать полями.

ИСТОЧНИК KP.RU