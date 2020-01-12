В сугробах Саратовской области застряла грузовая «Газель»
Водитель пытался срезать путь через поля [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:
В Ершовском районе Саратовской области в сугробах застряла грузовая «Газель».
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, это произошло около пяти утра.
Фото Саратовской областной службы спасения
Спасатели выдвинулись на помощь, они прочесали местность между селом Куриловка Новоузенского района и Орлов Гай Ершовского района.
В итоге машину нашли и на буксире вытащили.
Фото Саратовской областной службы спасения
Как оказалось, водитель пытался срезать путь и рискнул поехать полями.
ИСТОЧНИК KP.RU