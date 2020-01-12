Ленинской район и центр Саратова остался без воды

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:18:22+03:00

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Отключена вода в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начаты работы на поврежденном водоводе.

Приблизительно до шести часов вечера не будет воды в домах на улицах: Лебедева-Кумача и Тархова.

Кроме того, работы идут и в центре города. Они продлятся ориентировочно до 20 часов и без воды останутся жильцы домов на улицах Большая Горная, Октябрьская, Комсомольская, Некрасова и Соборная.

ИСТОЧНИК KP.RU