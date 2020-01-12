Ленинской район и центр Саратова остался без воды
Ведутся работы на сетях
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Отключена вода в Ленинском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начаты работы на поврежденном водоводе.
Приблизительно до шести часов вечера не будет воды в домах на улицах: Лебедева-Кумача и Тархова.
Кроме того, работы идут и в центре города. Они продлятся ориентировочно до 20 часов и без воды останутся жильцы домов на улицах Большая Горная, Октябрьская, Комсомольская, Некрасова и Соборная.
ИСТОЧНИК KP.RU