2020-01-12T15:14:35+03:00
Общество

В Саратове встали трамваи четырех маршрутов

Причина – неисправность вагона
Екатерина Семенова
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В Саратове остановилось движение трамваев четырех маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причина в неисправности вагона. Это случилось на улице Советская.

Трамваи №3 идут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движение стоит.

Маршруты №9 и 10 разворачиваются на кольце у Детского парка и едут обратно, не заезжая в Мирный переулок.

Трамваи №11 ходят только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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