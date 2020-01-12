К оставшимся без воды домам в Саратове обеспечен ее подвоз

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:00:59+03:00

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На улицу Рогожина, к дому № 22 с 12.30 организован подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в ООО КВС.

С 13:10 подвоз воды доступен на перекрестке улиц Вознесенская и Посадского.

С 14:00 подвоз воды доступен по Волочаевскому проезду, 5.

Напомним, сегодня ночью на улице Радищева произошла авария на городском водопроводе. Из-за проведения ремонтных работ нет воды на Волочаевском проезде, улице Посадского и на улице Радищева от проспекта Кирова до Большой Горной.

Устранить аварию и вернуть водоснабжение планируется до 24.00 сегодня, 12 января.

ИСТОЧНИК KP.RU