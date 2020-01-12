Мэр Саратова поставил задачу к понедельнику ликвидировать последствия снегопада

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:54:58+03:00

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С самого раннего утра в Саратове работали более 250 единиц техники и 200 рабочих, которые расчищали дороги и тротуары от выпавшего ночью снега.

Работать начали не дожидаясь окончания осадков, 200 машин вышли на расчистку еще ночью. Об этом в своем Инстаграм сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

- Задача, которая сейчас стоит перед коммунальщиками - оперативно ликвидировать последствия снегопада, чтобы завтра, в понедельник, у горожан не возникло трудностей при поездке на работу, учёбу и т.д.! - написал Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU