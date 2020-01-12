2020-01-12T10:54:58+03:00
Общество

Мэр Саратова поставил задачу к понедельнику ликвидировать последствия снегопада

Убирать город от снега начали еще ночью
Поделиться:
Изменить размер текста:

С самого раннего утра в Саратове работали более 250 единиц техники и 200 рабочих, которые расчищали дороги и тротуары от выпавшего ночью снега.

Работать начали не дожидаясь окончания осадков, 200 машин вышли на расчистку еще ночью. Об этом в своем Инстаграм сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

- Задача, которая сейчас стоит перед коммунальщиками - оперативно ликвидировать последствия снегопада, чтобы завтра, в понедельник, у горожан не возникло трудностей при поездке на работу, учёбу и т.д.! - написал Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Саратова отключена вода
Мэр Саратова поставил задачу к понедельнику ликвидировать последствия снегопада
За сутки росгвардейцы задержали трех человек с наркотиками
В Саратове возможна метель
Панков: Вскрыта масштабная махинация по выводу земли
ГИБДД разъяснила саратовцам правила составления европротокола при ДТП
В Волгограде ищут саратовских родственников потерявшегося пенсионера
В Саратовской области на одного жителя тратится 45,6 тыс. рублей в год
На Саратов надвигается снегопад
На Московской «Газель» столкнулась с «пятнадцатой»
Володин: Ситуация с дорогами Саратовской области поменяется за 2-3 года
«Кристалл» в Саратове проиграл команде «Динамо-Алтай»
Привязанный к повозке пони вызвал негодование саратовцев
Опубликованы планы реализации проектов при поддержке Вячеслава Володина в Саратове
Михаил Исаев осмотрел Ленинское троллейбусное депо Саратова
Центр Энгельса перекроют на Крещение
В Саратове спасатели сняли с моста пьяную женщину
Под Марксом задержаны браконьеры с тушами кабанов
Член Общественной палаты Саратовской области заявила о высоком качестве медицинских услуг
Водитель «Калины» пострадал в ДТП с «Грантой» в Саратове
Под мостом на 3-ю Дачную столкнулись Ford и Chevrolet
В Энгельсе продавец умерла в магазине
Почетный гражданин Саратова Людмила Бокова отмечает день рождения
В Саратовской области наградили прокуроров
В Саратове безработный украл карту у безработного для покупок в магазине