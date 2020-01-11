Панков: Вскрыта масштабная махинация по выводу земли

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:13:01+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Новогодние праздники прошли быстро. Много чего принесли в Новый 2020 год. И за конфетти и оливье не заметили, как сенсационные новости пришли к нам. Как стало известно из правоохранительных источников, скоро завершится один из процессов важного расследования.

Напомню, с этим Володин через комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратился в прокуратуру, правоохранительные органы. По просьбе строителей, жителей оказавшихся при наличии жилья без школ, больниц, детсадов и других социальных объектов. Идет проверка действия структур: ГЖС и ИКСО.

Можно сказать, что данное дело будет громким не только у нас, но и сенсацией на уровне страны. По информации источников, вскрыта масштабная схема по выводу земли. Расследование скоро должно быть завершено. Думаю, будут привлечены многие, причастные к уводу земли, жилья, денежных средств. Да, это нанесет удар по репутации чиновников, но поможет остановить нечистых на руку махинаторов, искоренить такие позорные явления. И добиться справедливости в интересах наших жителей, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU