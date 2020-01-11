В Волгограде ищут саратовских родственников потерявшегося пенсионера

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:48:25+03:00

О мужчине известна только фамилия – Смирнов

Изменить размер текста: A A

Жителей Саратова просят помочь потерявшемуся престарелому мужчине.

Как сообщает сообщество «Саратов Life» в соцсети «ВКонтакте», пенсионер находится после операции в хирургическом отделении 1-й Горбольницы Волгограда. О нем известна только фамилия - Смирнов.

- Максимум, что удалось узнать это то, что он из Саратова, есть родственники – сын. Телефоны потерял, с адресом тишина, – написал участник группы Денис Ледовский.

Фото соцсетей

Он просит распространить информацию, в надежде, что откликнуться знакомые или родственники пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU