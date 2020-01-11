2020-01-11T18:48:25+03:00
Происшествия

В Волгограде ищут саратовских родственников потерявшегося пенсионера

О мужчине известна только фамилия – Смирнов
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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Жителей Саратова просят помочь потерявшемуся престарелому мужчине.

Как сообщает сообщество «Саратов Life» в соцсети «ВКонтакте», пенсионер находится после операции в хирургическом отделении 1-й Горбольницы Волгограда. О нем известна только фамилия - Смирнов.

- Максимум, что удалось узнать это то, что он из Саратова, есть родственники – сын. Телефоны потерял, с адресом тишина, – написал участник группы Денис Ледовский.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Он просит распространить информацию, в надежде, что откликнуться знакомые или родственники пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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