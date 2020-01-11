2020-01-11T18:20:51+03:00
Экономика

В Саратовской области на одного жителя тратится 45,6 тыс. рублей в год

Наш регион попал в аутсайдеры рейтинга по расходам бюджета на душу населения
Екатерина Семенова
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В Саратовской области на каждого жителя планируется в среднем потратить за год 45,6 тыс. рублей из бюджета региона.

К таким выводам пришли эксперты финансово-экономического журнала Бюджет.ру.

В целом доходы бюджета Саратовской области на 2020 год запланированы на уровне 108,4 млрд рублей, а расходы – 111,4 млрд рублей. Это 31-я строка в рейтинге регионов.

Но если перевести расходы бюджета на численность населения – более 2,4 млн человек – то получится 45,6 тыс. рублей в год. Это почти в самом конце рейтинга.

Меньше, чем в Саратовской, расходы бюджета на душу населения составляют: в Волгоградской области (43,3 тыс. рублей), республике Дагестан (44,9 тыс. рублей), Ставропольском крае (44,3 тыс. рублей), республике Чувашия (45,3 тыс. рублей), Ивановской области (45,1 тыс. рублей), Кабардино-Балкарской республике (41,2 тыс. рублей).

Больше всего бюджетных средств тратится на жителей Ненецкого АО (442,6 тыс. рублей), Чукотского АО (809,5 тыс. рублей),мало-ненецкого АО (451,5 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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