На Саратов надвигается снегопад
Ожидается более 6 см осадков
Саратовцев предупредили о снегопадеФото: Екатерина Семенова
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ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает об ухудшении погоды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, объявлен желтый уровень опасности.
В ночь начнется сильный снегопад, который принесет в Правобережье 6 мм осадков и более. Согласно расчетам метеорологов, это может обозначать 6 и более см снега на поверхности.
Днем 12 января сохранится туман, изморозь более 20 мм, гололедица. Видимость при тумане составит менее 500 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU