На Саратов надвигается снегопад

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:00:21+03:00

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ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает об ухудшении погоды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, объявлен желтый уровень опасности.

В ночь начнется сильный снегопад, который принесет в Правобережье 6 мм осадков и более. Согласно расчетам метеорологов, это может обозначать 6 и более см снега на поверхности.

Днем 12 января сохранится туман, изморозь более 20 мм, гололедица. Видимость при тумане составит менее 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU