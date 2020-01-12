2020-01-12T07:17:01+03:00
Происшествия

За сутки росгвардейцы задержали трех человек с наркотиками

Двух в Заводском районе, одного – в Волжском
Екатерина Семенова
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В Саратове сотрудники Росгвардии за минувшие сутки задержали трех граждан с наркотиками.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков остановили в Заводском районе, одного – в Волжском.

У дома по 2-му Белозерскому проезду Росгвардейцы заметили двух человек, которые искали что-то в снегу. При виде приближающихся правоохранителей, те сели в машину и попытались уехать, но были задержаны. При себе у них обнаружены свертки с запрещенными веществами.

Отряд вневедомственной охраны задержал на остановке на улице Мясницкая 44-летнего мужчину. Тот также пытался скрыться, но когда понял, что не сумеет, выбросил сверток. Как позже было установлено, в нем находились наркотики.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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