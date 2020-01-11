2020-01-11T16:26:16+03:00
Спорт

«Кристалл» в Саратове проиграл команде «Динамо-Алтай»

Игра завершилась со счетом 2:8
Екатерина Семенова
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Фото Сергея Сквознякова из группы ХК "Кристалл" г. СаратовФото Сергея Сквознякова из группы ХК "Кристалл" г. Саратов
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Саратовская команда по хоккею «Кристалл» сегодня, 11 января, на своем поле принимала «Динамо-Алтай» из Барнаула.

Матч закончился поражением саратовцев со счетом 2:8 (0:5, 2:2, 0:1).

Игра состоялась в Ледовом дворце спорта «Кристалл».

Следующая игра состоится завтра в 13 часов. «Кристалл» снова встретится с командой «Динамо-Барнаул».

ИСТОЧНИК KP.RU

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