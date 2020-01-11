«Кристалл» в Саратове проиграл команде «Динамо-Алтай»
Игра завершилась со счетом 2:8
Фото Сергея Сквознякова из группы ХК "Кристалл" г. Саратов
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Саратовская команда по хоккею «Кристалл» сегодня, 11 января, на своем поле принимала «Динамо-Алтай» из Барнаула.
Матч закончился поражением саратовцев со счетом 2:8 (0:5, 2:2, 0:1).
Игра состоялась в Ледовом дворце спорта «Кристалл».
Следующая игра состоится завтра в 13 часов. «Кристалл» снова встретится с командой «Динамо-Барнаул».
ИСТОЧНИК KP.RU