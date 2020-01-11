Опубликованы планы реализации проектов при поддержке Вячеслава Володина в Саратове

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:33:16+03:00

А также подведены итоги работы в 2019 году

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Группа сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина подвела итоги ушедшего года и опубликовала планы на 2020 год в сферах благоустройства.

Информация об этом появилась на странице группы в соцсети Instagram.

В 2019 году было сделано:

- ввод аэропорта «Гагарин»,

- строительство пешеходного кольца в рамках проекта реконструкции проспекта Кирова,

- первый этап строительства пляжа в Саратове,

- строительство эллингов для маломерных судов в Саратове,

- второй этап реконструкции парка в Петровске,

- строительство дома для молодых врачей в Вольске.

На 2020 год запланировано:

- первый этап строительства Парка покорителей космоса в Энгельсском районе,

- окончание строительства пляжа в Саратове,

- окончание строительства пешеходного кольца в Саратове,

- реконструкция сквера имени Марии Расковой в Саратове,

- продолжение реконструкции парка в Петровске,

- окончание строительства дома для молодых врачей в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU