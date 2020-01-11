Опубликованы планы реализации проектов при поддержке Вячеслава Володина в Саратове
Группа сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина подвела итоги ушедшего года и опубликовала планы на 2020 год в сферах благоустройства.
Информация об этом появилась на странице группы в соцсети Instagram.
В 2019 году было сделано:
- ввод аэропорта «Гагарин»,
- строительство пешеходного кольца в рамках проекта реконструкции проспекта Кирова,
- первый этап строительства пляжа в Саратове,
- строительство эллингов для маломерных судов в Саратове,
- второй этап реконструкции парка в Петровске,
- строительство дома для молодых врачей в Вольске.
На 2020 год запланировано:
- первый этап строительства Парка покорителей космоса в Энгельсском районе,
- окончание строительства пляжа в Саратове,
- окончание строительства пешеходного кольца в Саратове,
- реконструкция сквера имени Марии Расковой в Саратове,
- продолжение реконструкции парка в Петровске,
- окончание строительства дома для молодых врачей в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU