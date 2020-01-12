Приезжий из Аткарского района попался на краже в саратовском супермаркете
Его задержали по приметам от продавца магазина
Изменить размер текста:
В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в краже из супермаркета.
Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, 32-летний мужчина приехал из Аткарского района.
По предварительной версии, злоумышленник зашел в универмаг на улице Гвардейская, а после скрылся со своей добычей на машине. Сотрудник магазина запомнил приметы похитителя, а также его автомобиль. Это помогло задержать гражданина – его остановил экипаж вневедомственной охраны на улице Буровая.
Как оказалось, мужчина уже имел судимость за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU