Приезжий из Аткарского района попался на краже в саратовском супермаркете

12 Янв. 2020 2020-01-12T21:00:12+03:00

Его задержали по приметам от продавца магазина

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В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в краже из супермаркета.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, 32-летний мужчина приехал из Аткарского района.

По предварительной версии, злоумышленник зашел в универмаг на улице Гвардейская, а после скрылся со своей добычей на машине. Сотрудник магазина запомнил приметы похитителя, а также его автомобиль. Это помогло задержать гражданина – его остановил экипаж вневедомственной охраны на улице Буровая.

Как оказалось, мужчина уже имел судимость за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU