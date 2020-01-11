Центр Энгельса перекроют на Крещение
Стоянка и движение авто будут запрещены 18 января
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В Энгельсе запланировано перекрытие улиц на Крещение.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, несколько участков будет закрыты для автомобилей на период с 8 часов утра 18 января до часу ночи 19 января.
Движение и стоянка машин будут запрещены на улице Нестерова (от площади Свободы до улицы Пушкина), на площади Свободы (между улицами Коммунистическая и Петровская), на улице Петровская (от площади Свободы до улицы Трудовая) и на улице Трудовая (между Петровской и Тихой).
ИСТОЧНИК KP.RU