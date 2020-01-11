2020-01-11T14:29:34+03:00
Происшествия

В Саратове спасатели сняли с моста пьяную женщину

Она грозила совершить необдуманный поступок
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Ленинском районе Саратова помощь спасателей потребовалась женщине на мосту.

Как сообщает «ЧП-Саратов», инцидент произошел в районе ВСО, на железнодорожном мосту около шести утра.

По предварительной версии, женщина была пьяна и грозила совершить необдуманный поступок. На место выезжали областные и городские спасатели, которые уговорами вняли к здравому смыслу женщины и помогли ей спуститься с моста. После этого ее передали специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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