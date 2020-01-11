2020-01-11T14:02:11+03:00
Общество

Член Общественной палаты Саратовской области заявила о высоком качестве медицинских услуг

Екатерина Семенова
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Фото со страницы Валентины Богдановой в InstagramФото со страницы Валентины Богдановой в Instagram
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Саратовская область – в первой десятке регионов по качеству медицинских услуг

Об этом заявила член Общественной палаты Саратовской области Валентина Богданова по результатам общественной оценки услуг медорганизаций области. Свое сообщение она разместила в личном аккаунте Фейсбука.

- Закончился 2019 год – второй год из трех, в котором мы, члены Общественного совета по НОК оценивали качество услуг медицинских организаций по новому федеральному закону. Оценили очередные 49 медицинских организаций. Отрадно то, что оценка оператором и Общественным советом отличились ненамного. Прошла видеоконференция – наша область по качеству предоставленных медицинских услуг предварительно в первой десятке по Российской федерации. Замечаний нет. И это нас радует. Ведь мы не на бумаге, а вживую, встречались с жителями, разговаривали. Некоторые проблемы по улучшению качества медицинской услуги решались сразу, при нас, некоторые, требующие затрат, вносились в замечания. В 2019 году мы стали привлекать к оценке представителей общественных районных советов. Отмечу, что их оценка тоже практически не отличается от операторской. Независимый опрос граждан и анкетирование показали, что население считает, что с каждым годом улучшается качество предоставления медицинских услуг, значит, не зря наш Общественный совет проводит оценку. Отмечу, что руководители медицинских организаций и министр здравоохранения Саратовской области Н. В. Мазина понимают цель оценки качества медицинских услуг, понимают поставленные нами вопросы, и мы совместно ищем путь их решения. Кстати, к нам пришли новые участники оценки, три человека. Значит, оценку – 2020 год мы встретим в новом составе, и готовы оценить следующие 50 медицинских организаций. Какие? – напишу позже. И добавлю: кто сомневается, что наше здравоохранение в первой десятке – приходите в Общественный совет по независимой оценке качества медицинских услуг на оценку, вначале волонтерами, а затем и членами . С уважением, Валентина Богданова, – написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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