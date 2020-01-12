2020-01-12T13:28:05+03:00
Происшествия

В Саратове задержали подростка с наркотиками

Юноша купил его через интернет-магазин
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 9 января полиция Заводского района задержала на Ново-Астраханском шоссе подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в У МВД города, 16-летнего юношу остановили для проверки у дома №57.

Оказалось, что у парня в кармане лежат два свертка в черной изоленте. Экспертиза показала, что в них находится наркотическая смесь массой 0,8 грамма.

Подросток рассказал, что 4 января после регистрации в интернет-магазине купил наркотик для личного употребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове задержали подростка с наркотиками
К оставшимся без воды домам в Саратове обеспечен ее подвоз
В центре Саратова отключена вода
Мэр Саратова поставил задачу к понедельнику ликвидировать последствия снегопада
За сутки росгвардейцы задержали трех человек с наркотиками
В Саратове возможна метель
Панков: Вскрыта масштабная махинация по выводу земли
ГИБДД разъяснила саратовцам правила составления европротокола при ДТП
В Волгограде ищут саратовских родственников потерявшегося пенсионера
В Саратовской области на одного жителя тратится 45,6 тыс. рублей в год
На Саратов надвигается снегопад
На Московской «Газель» столкнулась с «пятнадцатой»
Володин: Ситуация с дорогами Саратовской области поменяется за 2-3 года
«Кристалл» в Саратове проиграл команде «Динамо-Алтай»
Привязанный к повозке пони вызвал негодование саратовцев
Опубликованы планы реализации проектов при поддержке Вячеслава Володина в Саратове
Михаил Исаев осмотрел Ленинское троллейбусное депо Саратова
Центр Энгельса перекроют на Крещение
В Саратове спасатели сняли с моста пьяную женщину
Под Марксом задержаны браконьеры с тушами кабанов
Член Общественной палаты Саратовской области заявила о высоком качестве медицинских услуг
Водитель «Калины» пострадал в ДТП с «Грантой» в Саратове
Под мостом на 3-ю Дачную столкнулись Ford и Chevrolet
В Энгельсе продавец умерла в магазине
Почетный гражданин Саратова Людмила Бокова отмечает день рождения
В Саратовской области наградили прокуроров
В Саратове безработный украл карту у безработного для покупок в магазине