В Саратове задержали подростка с наркотиками
Юноша купил его через интернет-магазин
Изменить размер текста:
Днем 9 января полиция Заводского района задержала на Ново-Астраханском шоссе подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» в У МВД города, 16-летнего юношу остановили для проверки у дома №57.
Оказалось, что у парня в кармане лежат два свертка в черной изоленте. Экспертиза показала, что в них находится наркотическая смесь массой 0,8 грамма.
Подросток рассказал, что 4 января после регистрации в интернет-магазине купил наркотик для личного употребления.
ИСТОЧНИК KP.RU