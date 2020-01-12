В Саратове задержали подростка с наркотиками

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:28:05+03:00

Юноша купил его через интернет-магазин

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Днем 9 января полиция Заводского района задержала на Ново-Астраханском шоссе подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в У МВД города, 16-летнего юношу остановили для проверки у дома №57.

Оказалось, что у парня в кармане лежат два свертка в черной изоленте. Экспертиза показала, что в них находится наркотическая смесь массой 0,8 грамма.

Подросток рассказал, что 4 января после регистрации в интернет-магазине купил наркотик для личного употребления.

ИСТОЧНИК KP.RU