Почетный гражданин Саратова Людмила Бокова отмечает день рождения

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:44:57+03:00

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Почетный гражданин Саратова Людмила Бокова отмечает сегодня, 11 января, день рождения.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, Людмила Бокова трудится директором школы №59 с углубленным изучением предметов. Эту должность она занимает с 2000 года.

Кроме прочего, Людмила Бокова является Заслуженным учителем России, она участник и победитель VIII Всероссийского конкурса «Женщина – директор года», проводимого под патронатом Совета Федерации. Также она награждена многочисленными знаками отличия, грамотами и благодарственными письмами от администрации Саратова, Областной думы, министерства образования, министерства природных ресурсов и экологии, министерства промышленности и энергетики.

Школа №59, которая находится в Заводском районе, в 2017 году была включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

ИСТОЧНИК KP.RU