В Саратовской области наградили прокуроров

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:27:03+03:00

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В прокуратуре Саратовской области состоялось торжественное мероприятие, посвященной 298-й годовщине создания ведомства.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, на церемонии были вручены награды.

Семь ветеранов прокуратуры и 37 действующих сотрудников отмечены ведомственными наградами и ценными подарками. Трем из них досрочно присвоены классные чины. Пятеро получили грамоты и благодарности губернатора Саратовской области, трое – награды от ГФИ и шестеро – от Саратовской областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU