В Саратове безработный украл карту у безработного для покупок в магазине
Подозреваемый ранее был судим
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В Заводском районе Саратова у 60-летнего не работающего мужчины похитили банковскую карту.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, заявление поступило в полицию Заводского района 31 декабря.
По словам потерпевшего, 6 декабря его картой злоумышленник расплатился в магазине, совершив покупки на 10 520 рублей.
10 января подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый 20-летний мужчина, также безработный. Он дал признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU