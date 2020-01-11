В Саратове безработный украл карту у безработного для покупок в магазине

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:37:33+03:00

Подозреваемый ранее был судим

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В Заводском районе Саратова у 60-летнего не работающего мужчины похитили банковскую карту.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, заявление поступило в полицию Заводского района 31 декабря.

По словам потерпевшего, 6 декабря его картой злоумышленник расплатился в магазине, совершив покупки на 10 520 рублей.

10 января подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый 20-летний мужчина, также безработный. Он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU