На Московской «Газель» столкнулась с «пятнадцатой»

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:20:00+03:00

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Вечером 10 января сотрудникам Саратовской городской службы спасения пришлось выезжать на место аварии.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось на пересечении улиц Чернышевского и Московская.

Фото Саратовской городской службы спасения

Там столкнулись «Газель Next» и ВАЗ-2115. Спасатели отключили аккумуляторы, осмотрели пострадавшего водителя «пятнадцатой». У 21-летнего мужчины незначительные ушибы, поэтому от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU