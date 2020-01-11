На Московской «Газель» столкнулась с «пятнадцатой»
На место выезжали спасатели
Фото Саратовской городской службы спасения
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Вечером 10 января сотрудникам Саратовской городской службы спасения пришлось выезжать на место аварии.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось на пересечении улиц Чернышевского и Московская.
Фото Саратовской городской службы спасения
Там столкнулись «Газель Next» и ВАЗ-2115. Спасатели отключили аккумуляторы, осмотрели пострадавшего водителя «пятнадцатой». У 21-летнего мужчины незначительные ушибы, поэтому от госпитализации он отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU