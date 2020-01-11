2020-01-11T17:20:00+03:00
Происшествия

На Московской «Газель» столкнулась с «пятнадцатой»

На место выезжали спасатели
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской городской службы спасенияФото Саратовской городской службы спасения
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Вечером 10 января сотрудникам Саратовской городской службы спасения пришлось выезжать на место аварии.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось на пересечении улиц Чернышевского и Московская.

Фото Саратовской городской службы спасения

Фото Саратовской городской службы спасения

Там столкнулись «Газель Next» и ВАЗ-2115. Спасатели отключили аккумуляторы, осмотрели пострадавшего водителя «пятнадцатой». У 21-летнего мужчины незначительные ушибы, поэтому от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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