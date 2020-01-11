Водитель ВАЗ-2115 уехал с места ДТП после столкновения с «Грантой» в Саратове

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:09:14+03:00

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Вечером 10 января в Саратове произошло ДТП на пересечении улицы Емлютина и проспекта Героев Отечества.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, примерно в 22:20 напротив дома №9/22 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и ВАЗ-2115.

Известно, что «Грантой» управлял 39-летний водитель. Данные второго автолюбителя устанавливаются, так как он уехал с места ДТП.

Водитель Лады Гранта» был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU