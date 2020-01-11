2020-01-11T08:51:14+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл и съел шесть мешков картошки

Кражу раскрыли через два года
Екатерина Семенова
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В Октябрьском районе Саратова раскрыта кража картофеля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление в полицию поступило 31 октября 2018 года. По словам 37-летнего мужчины, неизвестный взломал дверь в погреб на улице Симбирцева и вынес оттуда шесть мешков картофеля весом в 200 кг.

Сумма ущерба составила 2,1 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 10 января 2020 года задержан подозреваемый – ранее неоднократно судимый за кражи 36-летний мужчина.

Он рассказал, что картофель забрал себе и съел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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