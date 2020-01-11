Со льда на Волге в Саратове спасатели сняли пятерых рыбаков
Вечером в Саратовскую областную службы спасения поступил вызов от женщины. Она заявила, что на Волге, в районе Бабушкиного взвоза, тонут пять рыбаков.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, были подняты все оперативные службы. Областные и городские спасатели а также сотрудники Центра медицины катастроф выдвинулись на набережную, в районе Ротонды.
Фото Саратовской областной службы спасения
Оказалось, что пятеро мужчин действительно находятся на Волге, примерно в 300-400 метрах от берега, но они не тонули. Те не менее, их доставили на сушу и провели разъяснительную беседу об опасности выхода на лед.
Рыбаки сочли это знаком – днем они уже попытались перейти через Волгу по льду, но провалились, поэтому решили дождаться ночи.
Фото Саратовской областной службы спасения
ИСТОЧНИК KP.RU