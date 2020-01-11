Со льда на Волге в Саратове спасатели сняли пятерых рыбаков

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:25:19+03:00

Мужчины едва не погибли днем, но решили еще раз перейти реку ночью

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Вечером в Саратовскую областную службы спасения поступил вызов от женщины. Она заявила, что на Волге, в районе Бабушкиного взвоза, тонут пять рыбаков.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, были подняты все оперативные службы. Областные и городские спасатели а также сотрудники Центра медицины катастроф выдвинулись на набережную, в районе Ротонды.

Фото Саратовской областной службы спасения

Оказалось, что пятеро мужчин действительно находятся на Волге, примерно в 300-400 метрах от берега, но они не тонули. Те не менее, их доставили на сушу и провели разъяснительную беседу об опасности выхода на лед.

Рыбаки сочли это знаком – днем они уже попытались перейти через Волгу по льду, но провалились, поэтому решили дождаться ночи.

Фото Саратовской областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU