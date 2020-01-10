2020-01-10T18:26:00+03:00
Общество

Полиция нашла очередного желающего прокатиться на светодиодном олене с проспекта Кирова

Это уже не первый случай с этой новогодней конструкцией
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Парень пнул новогоднего оленя в Саратове.

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Полиция Саратова вычислила и нашла молодого человека, который пытался залезть на светодиодную конструкцию в виде оленя, установленную на проспекте Кирова.

Этим человеком оказался 18-летний студент одного из местных колледжей.

Попытка оседлать новогоднюю конструкцию была предпринята им 8 января и попала на видео, а затем в соцсети.

В полиции квалифицировали поступок как мелкое хулиганство.

- В действиях гражданина усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.1 КоАП РФ. Собранный сотрудниками ОП №6 материал будет направлен в суд для принятия решения, - сообщили в УМВД по Саратову.

Напомним, ранее саратовцев возмутило видео с девушкой, которая действительно оседлала оленя, предположительно, того же самого, причем под ее тяжестью фигура сломалась. Гражданку уже нашли правоохранители, она признала вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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