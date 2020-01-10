Минимальная зарплата в Саратовской области с февраля составит 12,6 тыс. рублей
Подписано соглашение с правительством, профсоюзами и работодателями
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В Саратовской области подписано соглашение о минимальной заработной плате.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, его подписали правительство региона, областная «Федерация профсоюзных организаций», реготделение «Союза производителей и работодателей».
С 1 февраля в регионе минимальный размер оплаты труда составит 12 615 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU