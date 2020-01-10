В 2020 году в Саратове запланирован ввод 10 проблемных домов

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:38:01+03:00

Ввод трех из них перенесен с 2019 года

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 января, в правительстве Саратовской области прошло заседание с обманутыми дольщиками.

Всего обсудили 11 домов, ввод трех из которых перенесли с 2019 на 2020 год. Один на январь (97% готовности), два на весну.

- Мы рассмотрим восемь домов. Они разной готовности — от 30% до более 70%, есть один дом 2%-ной готовности. Мы должны мобилизовать мощности и готовности, — отметил губернатор Валерий Радаев.

Глава Саратове Михаил Исаев рассказал о ситуации с проблемными зданиями.

Так, по дому на Артельной улице (97% готовности) — сейчас идет ожидание пакета документов, в январе запланирован ввод в эксплуатацию. Представители от дома отметили, что все выходные работы велись.

Дом на 1-м Вакуровском проезде (99% готовности) — нужно сделать лестницу и до 1 апреля ввести в эксплуатацию.

- В докладе написан март, — подчеркнул губернатор.

Дом на Рамаева и Мичурина (35% готовности) — там есть графики, планируется ввод в июле-начале августа.

Здание на 2-м Одесском проезде — заключено 20 предварительных договоров, планируется в первом квартале 2020 решить вопросы обманутых граждан. Ранее были вопросы с компенсациями, но представители дома сообщили, что они пришли к соглашению, никакие сверхкомпенсации им не нужны.

Министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев отметил, что речь идет о сумме в 25 млн рублей. Инвестор сейчас общается с конкурсным управляющим. Отмечено, что процедура банкротства не завершена, она длится уже несколько лет.

16-этажный дом нв перекрестке Чапаева и Рабочей (40% готовности) — там ведутся работы, план по вводу стоит на июнь.

До августа ждет 10-этажный дом на Верхней улице (85% готовности). До 1 февраля будет оформлен земельный участок, предприятие ждет расчетов и в феврале или немного позже планируется приступить к застройке.

Дому на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная (35% готовности) нужно ждать дольще — в планах его ввод намечен на второе полугодие.

Дом на Майской улице (75% готовности) — там высокие темпы работы, ввод запланирован в октябре 2020 года.

19-этажное здание на улице Сакко и Ванцетти (40% готовности) ожидает общестроительных, пусконаладочных работ, монтажных. Ввод стоит на август 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU