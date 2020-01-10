В Саратовской области на свет появились Оскар и Венера

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:05:43+03:00

За первые рабочие дни 2020 года зарегистрировали 314 детей

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В Саратовской области в первые рабочие дни 2020 года органы ЗАГС зарегистрировали 314 детей.

- Мальчиков больше, чем девочек — 162 против 152, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

Наиболее редкими именами у мальчиков стали Оскар, Рафаэль, Султан, Илларион, а у девочек — Венера, Богдана, Амалия, Рузанна.

Больше всего детей зарегистрировали ЗАГСЫ Саратова — 89, Энгельса — 59 и Балакова — 36 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU