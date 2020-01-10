Панков призвал не затягивать строительство подъездов для дольщиков ЖСК «Возрождение»

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:46:02+03:00

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На повестке дня очередного заседания областной рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков — достройка дома ЖСК «Возрождение» в Балакове. Депутат Государственной думы Николай Панков призвал не затягивать строительство подъездов, предназначенных для дольщиков. Об этом он пишет в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Сегодня на рабочей группе по решению проблем дольщиков обсуждаем ЖСК «Возрождение» в Балаково. Считаю, этот вопрос — один из главных. В декабре с председателем правления был на объекте, там забили пробные сваи под подъезды для дольщиков. Речь шла о том, чтобы после испытаний продолжить забивку свай. Дольщики держат вопрос на контроле и говорят, что на «коммерческих» подъездах строительство ведется, а на их котловане пока тишина. И теперь срок забивки свай у них сместился на конец января. Если такое произошло по объективным обстоятельствам — это одно. Но если это отношение к людям — строить для них по остаточному принципу, то это совсем другое, и такую несправедливость надо пресекать. Об этом еще раз переговорим с застройщиком. Он долго собирается, хотя есть результат. И губернатор также настаивает на строительстве домов для дольщиков, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU