До утра субботы будет отключено тепло в центре Саратова
Ведутся работы на трубопроводе по Горького
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Вечером 10 января в Саратове будет перекрыто движение на улице Горького.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», с 20:00 начнутся работы на участке между улицами Челюскинцев и Московской.
Кроме того, на срок ориентировочно до десяти утра субботы, 11 января, будет прекращена подача теплоресурса. Отопления не будет в домах на проспекте Кирова, Большой Казачьей, Кутякова, Горького, Московской, Яблочкова.
Причиной работ стал выявленный дефект на трубопроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU