До утра субботы будет отключено тепло в центре Саратова

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:19:02+03:00

Ведутся работы на трубопроводе по Горького

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Вечером 10 января в Саратове будет перекрыто движение на улице Горького.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», с 20:00 начнутся работы на участке между улицами Челюскинцев и Московской.

Кроме того, на срок ориентировочно до десяти утра субботы, 11 января, будет прекращена подача теплоресурса. Отопления не будет в домах на проспекте Кирова, Большой Казачьей, Кутякова, Горького, Московской, Яблочкова.

Причиной работ стал выявленный дефект на трубопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU