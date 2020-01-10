Пьяный водитель обматерил инспектора ГИБДД в Вольске
Теперь дебошира будут судить
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В Вольске Саратовской области 34-летнего мужчину будут судить за оскорбление представителя власти и управление автомобилем в нетрезвом виде.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, около часа ночи 7 декабря сотрудники ГИБДД Вольска остановили автомобиль, которым управлял пьяный мужчина. При этом ранее он был лишен прав за аналогичное нарушение.
Водителя отвезли в медучреждение для освидетельствования. Однако там мужчина начал буянить. На замечание инспектора он обматерил его.
Мужчина полностью признал вину, дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU