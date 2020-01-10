Пьяный водитель обматерил инспектора ГИБДД в Вольске

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:35:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области 34-летнего мужчину будут судить за оскорбление представителя власти и управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, около часа ночи 7 декабря сотрудники ГИБДД Вольска остановили автомобиль, которым управлял пьяный мужчина. При этом ранее он был лишен прав за аналогичное нарушение.

Водителя отвезли в медучреждение для освидетельствования. Однако там мужчина начал буянить. На замечание инспектора он обматерил его.

Мужчина полностью признал вину, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU