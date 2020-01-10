Учительница немецкого языка из Саратова хочет стать депутатом

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:28:03+03:00

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Учительница немецкого языка из лицея №36 Саратова Ольга Харламова подала документы в региональный организационный комитет, чтобы участвовать в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на дополнительных выборах депутата облдумы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7.

- Уверена, что смогу высказаться по близким мне темам, обозначить проблемы, предложить пути их решения, — рассказала Ольга Харламова.

Впервые участие в праймериз педагог принимала в 2011 году. По ее словам, участвовать в процедуре будет интересно и сейчас, в том числе в дебатах.

Решение по регистрации кандидата будет принимать оргкомитет.

Подать документы для участия в предварительном голосовании можно в оргкомитет партии на улице Советская, 10 до 24 января.

Само предварительное голосование пройдет 9 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU