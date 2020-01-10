В Базарном Карабулаке юный грабитель искал деньги в доме на глазах хозяек

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:42:45+03:00

Юноша не нашел ничего ценного и ушел с пустыми руками

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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области будут судить 16-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на грабеж.

По версии следствия, вечером 13 декабря юноша через окно залез в дом к пожилым соседкам. Для этого он руками оттолкнул створку. В доме находились хозяйки, которые возмутились наглостью молодого человека, но его не остановило.

В комнате юный злоумышленник начал шарить по полкам шкафа, но ничего не нашел. Тогда он перешел в соседнюю комнату, где, впрочем, тоже не оказалось ценностей.

В итоге парень ушел из чужого дома с пустыми руками, а пенсионерки сообщили в полицию.

На предварительном следствии обвиняемый признался и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU