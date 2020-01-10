В Базарном Карабулаке юный грабитель искал деньги в доме на глазах хозяек
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области будут судить 16-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на грабеж.
По версии следствия, вечером 13 декабря юноша через окно залез в дом к пожилым соседкам. Для этого он руками оттолкнул створку. В доме находились хозяйки, которые возмутились наглостью молодого человека, но его не остановило.
В комнате юный злоумышленник начал шарить по полкам шкафа, но ничего не нашел. Тогда он перешел в соседнюю комнату, где, впрочем, тоже не оказалось ценностей.
В итоге парень ушел из чужого дома с пустыми руками, а пенсионерки сообщили в полицию.
На предварительном следствии обвиняемый признался и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU