Стала известна дата проведения «Лыжни России — 2020» в Саратовской области

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:36:05+03:00

«Лыжня России» в Саратовской области в 2019 году Фото: Ольга Симонова

Она традиционно будет проходить в Базарном Карабулаке

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Стала известна дата проведения лыжных соревнований на призы губернатора Саратовской области в рамках 38-й «Лыжни России» — 8 февраля 2020 года. Документ об этом подписал министр спорта и молодежной политики региона Александр Абросимов.

Соревнования пройдут, как и в прошлом году, в Базарном Карабулаке.

Для участников есть три дистанции — 2 020 метров, 5 и 10 км. Чтобы участвовать, нужна справка от врача и сами лыжи.

Победителей наградят призами и медалями. Также отметят вклад самой спортивной семьи, самого юного и возрастного участников, наиболее активных болельщиков. Все участники получат шапочки с символикой «Лыжни России».

ИСТОЧНИК KP.RU