Стала известна дата проведения «Лыжни России — 2020» в Саратовской области
Стала известна дата проведения лыжных соревнований на призы губернатора Саратовской области в рамках 38-й «Лыжни России» — 8 февраля 2020 года. Документ об этом подписал министр спорта и молодежной политики региона Александр Абросимов.
Соревнования пройдут, как и в прошлом году, в Базарном Карабулаке.
Для участников есть три дистанции — 2 020 метров, 5 и 10 км. Чтобы участвовать, нужна справка от врача и сами лыжи.
Победителей наградят призами и медалями. Также отметят вклад самой спортивной семьи, самого юного и возрастного участников, наиболее активных болельщиков. Все участники получат шапочки с символикой «Лыжни России».
ИСТОЧНИК KP.RU