2020-01-10T14:10:27+03:00
Общество

Прокуратура помогла сироте из Ершовского района получить квартиру

По достижению совершеннолетия он не получил жилплощадь
Дарья Вострикова
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Прокуратура Ершовского района провела проверку по обращению местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что он является сиротой и с 2007 стоял на учете в минстрое региона в качестве нуждающегося в жилье.

Однако по достижению совершеннолетия он не получил квартиру.

Поэтому прокурор обратился иском в суд с требованием обеспечить гражданина жилплощадью, эти требования удовлетворены. Сироте предоставили благоустроенную квартиру в новом многоквартирном доме в Ершове по договору найма специализированного жилого помещения из государственного специализированного жилищного фонда области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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