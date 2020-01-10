Прокуратура помогла сироте из Ершовского района получить квартиру
Прокуратура Ершовского района провела проверку по обращению местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что он является сиротой и с 2007 стоял на учете в минстрое региона в качестве нуждающегося в жилье.
Однако по достижению совершеннолетия он не получил квартиру.
Поэтому прокурор обратился иском в суд с требованием обеспечить гражданина жилплощадью, эти требования удовлетворены. Сироте предоставили благоустроенную квартиру в новом многоквартирном доме в Ершове по договору найма специализированного жилого помещения из государственного специализированного жилищного фонда области.
ИСТОЧНИК KP.RU