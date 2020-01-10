Увеличен размер выплаты на третьего и последующего ребенка для жителей Саратовской области

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:47:48+03:00

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С января 2020 года официально вступили в силу изменения в закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, материальную помощь можно получить от учреждений социальной поддержки населения в рамках реализации национального проекта «Демография».

Эту меру ввели в регионе с 1 января 2013 года, размер пособия до индексации составлял 6 495 рублей, с 1 января 2020 года он увеличен до 9 723 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU