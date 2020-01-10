Регоператор приступает к работе в районах Правобережья

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:07:26+03:00

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Региональный оператор Саратовской области планомерно приступил к внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности 2. Сейчас ведется прием заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на заключение договоров.

- Одной из ключевых задач, стоящих перед институтом регоператоров, является обеление отрасли. Этот процесс уже прошел в Левобережье, где в первые же месяцы нашей работы объем ТКО, поступившего на обработку и захоронение, вырос в 6,5 раза. Важно, что знаковые организации региона понимают свою ответственность. С конца прошлого года идут массовые заявки на заключение договоров. В числе первых организаций заявку подало АО УК «Аэропорты Регионов», обеспечивающее эксплуатацию аэропорта «Гагарин». В числе первых же с ним будет подписан договор. В дальнейшем совместно мы планируем проработать формат внедрения раздельного сбора отходов на примере аэропорта. Полученная практика может быть распространена на другие инфраструктурные объекты, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, Региональный оператор Саратовской области вошел в топ-10 лучших региональных практик, составленный ППК «Российский экологический оператор». Федеральные эксперты отметили проведенную Регоператором работу по легализации потоков ТКО в зоне деятельности 1 и назвали регион лидером по темпам обеления отрасли обращения с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU